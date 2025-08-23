Практика судів
12:30, 23 серпня 2025
Після виконання бойового завдання, загинув льотчик 40 бригади тактичної авіації «Привид Києва», заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь.
У бригаді «Привид Києва» прокоментували трагічну загибель льотчика МіГ-29 Сергія Бондаря
Фото: 40 бригада тактичної авіації «Привид Києва»
Повертаючись після виконання бойового завдання, трагічно загинув льотчик 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» – заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь, уточнили у 40-й бригаді  «Привид Києва».

Там розповіли, що український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, де мешкав разом із дружиною, сином та донькою. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗСУ.

Авіація була справою його життя: навіть після перерви у військовій службі він продовжував працювати у цій сфері, зокрема викладав у Національному авіаційному університеті.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Сергій без вагань повернувся до війська та приєднався до 40-ї бригади, щоб боронити українське небо.

"Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту", - розповіли у 40-й бригаді.

Деталі загибелі Сергія Бондаря залишаються невідомими.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ розповіли, що уночі 23 серпня при заході на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь.

