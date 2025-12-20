Укрзалізниця призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Призначено додаткову групу вагонів на залізничні рейси до Кишинева - з Одеси та Києва.

Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила, що з 20 грудня призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

«Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12», - заявили у компанії.

Там підкреслили, що це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

«Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною», - додали у компанії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів терміново ліквідовує наслідки російського удару по основному мосту, який з'єднує Одесу та Ізмаїл.

