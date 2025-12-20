Укрзализныця назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева

Назначена дополнительная группа вагонов на железнодорожные рейсы в Кишинев — из Одессы и Киева.

Укрзализныця сообщила, что с 20 декабря назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

«Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20.12», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что это стало оперативной реакцией Укрзализныци на осложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

«Укрзализныця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной», — добавили в компании.

Напомним, Кабинет Министров срочно ликвидирует последствия российского удара по основному мосту, который соединяет Одессу и Измаил.

