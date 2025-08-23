Пенсії у 2025 році: кому зараховується стаж у подвійному розмірі

В Україні окремі категорії громадян можуть претендувати на зарахування подвійного стажу для призначення пенсії, що дозволяє зараховувати два роки стажу за кожен рік роботи на спеціальних посадах.
Ця пільга застосовується до професій, які передбачають працю в складних, небезпечних чи екстремальних умовах.
За даними Пенсійного фонду, така можливість стосується:
Таким чином, представники окремих професій матимуть змогу піти на пенсію раніше встановленого терміну.
Щоб скористатися цією можливістю, особа повинна надати офіційні документи, що підтверджують відповідний вид діяльності, наприклад, записи в трудовій книжці.
Якщо в трудовій книжці таких даних немає, для підтвердження спеціального стажу можна використовувати довідки, видані підприємствами, установами, організаціями чи їхніми правонаступниками.
