Пенсії у 2025 році: кому зараховується стаж у подвійному розмірі

В Україні окремі категорії громадян можуть претендувати на зарахування подвійного стажу для призначення пенсії, що дозволяє зараховувати два роки стажу за кожен рік роботи на спеціальних посадах.

Ця пільга застосовується до професій, які передбачають працю в складних, небезпечних чи екстремальних умовах.

За даними Пенсійного фонду, така можливість стосується:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт: на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах: на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику: інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо;

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації: на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Таким чином, представники окремих професій матимуть змогу піти на пенсію раніше встановленого терміну.

Щоб скористатися цією можливістю, особа повинна надати офіційні документи, що підтверджують відповідний вид діяльності, наприклад, записи в трудовій книжці.

Якщо в трудовій книжці таких даних немає, для підтвердження спеціального стажу можна використовувати довідки, видані підприємствами, установами, організаціями чи їхніми правонаступниками.

