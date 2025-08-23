Пенсии в 2025 году: кому засчитывается стаж в двойном размере

В Украине отдельные категории граждан могут претендовать на зачисление двойного стажа для назначения пенсии, что позволяет учитывать два года стажа за каждый год работы на специальных должностях.
Эта льгота применяется к профессиям, которые предполагают работу в сложных, опасных или экстремальных условиях.
По данным Пенсионного фонда, такая возможность касается:
Таким образом, представители отдельных профессий смогут выйти на пенсию раньше установленного срока. Чтобы воспользоваться этой возможностью, лицо должно предоставить официальные документы, подтверждающие соответствующий вид деятельности, например, записи в трудовой книжке.
Если в трудовой книжке таких данных нет, для подтверждения специального стажа можно использовать справки, выданные предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.
