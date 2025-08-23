Юлія Свириденко в День Державного прапора: Він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко привітала українців із Днем Державного прапора.

Фото: Юлія Свириденко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала українців з Днем Державного прапора та назвала синьо-жовтий стяг символом дому.

Свириденко наголосила на тому, що прапор України має особливе значення для різних груп людей, які сьогодні борються за свободу та незалежність країни.

Також вона висловила переконання у деокупації всіх українських територій, над якими замайорить український стяг.

"Як тільки ми бачимо синьо-жовтий прапор, у нас з’являється відчуття дому.

Для захисників на передовій — це знак, що земля звільнена.

Для тих, хто виривається з окупації, — орієнтир свободи.

Для українців за кордоном — доказ того, що ми єдині й незламні, де б не були.

Для спортсменів після перемоги — символ гордості, який вони піднімають над собою разом із усією країною.

Наш прапор — це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України.

Він — серце нашої нації, що б’ється в унісон із кожним українцем. І він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом", — сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.