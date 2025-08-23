Юлія Свириденко в День Державного прапора: Він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко привітала українців з Днем Державного прапора та назвала синьо-жовтий стяг символом дому.
Свириденко наголосила на тому, що прапор України має особливе значення для різних груп людей, які сьогодні борються за свободу та незалежність країни.
Також вона висловила переконання у деокупації всіх українських територій, над якими замайорить український стяг.
"Як тільки ми бачимо синьо-жовтий прапор, у нас з’являється відчуття дому.
Для захисників на передовій — це знак, що земля звільнена.
Для тих, хто виривається з окупації, — орієнтир свободи.
Для українців за кордоном — доказ того, що ми єдині й незламні, де б не були.
Для спортсменів після перемоги — символ гордості, який вони піднімають над собою разом із усією країною.
Наш прапор — це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України.
Він — серце нашої нації, що б’ється в унісон із кожним українцем. І він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом", — сказала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора.
