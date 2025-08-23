Юлия Свириденко в День Государственного флага: Он обязательно развеется над каждым нашим городом и селом

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила украинцев с Днем Государственного флага и назвала сине-желтое знамя символом дома.
Свириденко отметила, что флаг Украины имеет особое значение для разных групп людей, которые сегодня борются за свободу и независимость страны.
Также она выразила убеждение в деоккупации всех украинских территорий, над которыми развевается украинский флаг.
"Как только мы видим сине-желтое знамя, у нас появляется ощущение дома.
Для защитников на передовой – это знак, что земля освобождена.
Для вырывающихся из оккупации — ориентир свободы.
Для украинцев за границей доказательство того, что мы единственные и несгибаемые, где бы ни были.
Для спортсменов после победы символ гордости, который они поднимают над собой вместе со всей страной.
Наш флаг — это миллионы историй о борьбе, стойкости и любви к Украине.
Он сердце нашей нации, которое бьется в унисон с каждым украинцем. И он обязательно взвьется над каждым нашим городом и селом", — сказала Юлия Свириденко.
Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.