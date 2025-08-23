Практика судов
Юлия Свириденко в День Государственного флага: Он обязательно развеется над каждым нашим городом и селом

11:35, 23 августа 2025
Премьер-министр Юлия Свириденко поздравила украинцев с Днем Государственного флага.
Фото: Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила украинцев с Днем Государственного флага и назвала сине-желтое знамя символом дома.

Свириденко отметила, что флаг Украины имеет особое значение для разных групп людей, которые сегодня борются за свободу и независимость страны.

Также она выразила убеждение в деоккупации всех украинских территорий, над которыми развевается украинский флаг.

"Как только мы видим сине-желтое знамя, у нас появляется ощущение дома.

Для защитников на передовой – это знак, что земля освобождена.

Для вырывающихся из оккупации — ориентир свободы.

Для украинцев за границей доказательство того, что мы единственные и несгибаемые, где бы ни были.

Для спортсменов после победы символ гордости, который они поднимают над собой вместе со всей страной.

Наш флаг — это миллионы историй о борьбе, стойкости и любви к Украине.

Он сердце нашей нации, которое бьется в унисон с каждым украинцем. И он обязательно взвьется над каждым нашим городом и селом", — сказала Юлия Свириденко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

