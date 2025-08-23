Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага, видео

Именно этот прапор – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена, – сказал Президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага и принял участие в церемонии поднятия сине-желтого флага на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Зеленский подчеркнул, что украинский флаг - цель и мечта для украинцев на временно оккупированных территориях Украины.

«Когда они видят украинский цвет, они понимают: зло прошло. Это знамя – цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут это знамя, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту. Этот флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов – мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление, не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, борются за право на жизнь для всего нашего государства», – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общее мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

Президент поблагодарил каждого и каждого, кто борется ради нашего государства и людей, кто работает в интересах Украины и ее независимости и кто свою личную силу придает силе украинской нации.

Полный текст речи Зеленского по случаю Дня Государственного флага:

Сегодня важный день – день одной из наших самых сильных эмоций – ощущения, которое бывает, когда ты дома или когда ты узнаёшь своих и своё. И где бы ты в мире ни был, в какую бы страну ты ни приехал, когда замечаешь украинский флаг, понимаешь, что рядом с тобой, может быть, и незнакомые тебе лично люди, но это точно знакомые сердца.

Каждый из нас на протяжении жизни тысячи раз видит сине-жёлтый флаг. И это уже так распространено у нас: когда идёшь улицами наших городов – любой нашей общины, – всегда где-то обязательно встречаешь наш государственный флаг. На зданиях, на флагштоках, за стеклом машин или у кого-то на рюкзаке, и это очень важно для людей – именно так обозначить свою любовь к Украине. Но когда ты постоянно среди наших символов, иногда, возможно, перестаёшь воспринимать их как нечто действительно особенное. Хотя это на самом деле всегда что-то особенное.

Именно этот флаг – это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. Этот флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. И они берегут этот флаг, они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту. Этот флаг символизирует самое дорогое для сотен тысяч наших воинов – мужчин и женщин со всей нашей Украины, которые защищают не только то или иное отдельное направление, не только Волчанск или Доброполье, а всю нашу Украину и, рискуя своей жизнью, отвоёвывают право на жизнь для всего нашего государства. И нет такой столицы в мире, где уважали бы жизнь и одновременно не уважали бы наш украинский флаг, – везде, где жизнь действительно является ценностью, партнёрство с Украиной становится ценностью. Украина объединяет лучших. И уже сделала общей мысль многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

И пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова. И эти слова прежде всего слова благодарности. Это абсолютно заслуженно.

Я хочу поблагодарить сегодня всех – каждого, каждую, кто борется ради нашего государства и людей. Мы благодарим всех, кто работает в интересах Украины и нашей с вами независимости. Я благодарю каждого, кто свою личную силу добавляет к силе украинской нации. И обязательно помним наших героев разных времён, которые с нашим украинским флагом в руках, на шевронах или просто в сердце сражались ради нас, ради Украины, боролись за её собственную волю и, к сожалению, погибли в боях. Мы помним их и не прощаем врагу наших потерь. Прошу сейчас почтить минутой молчания память всех наших павших героев…

Спасибо. Да здравствует Украина! Пусть всегда гордым будет наш сине-жёлтый флаг! С Днём флага, уважаемые украинцы! Слава Украине!

