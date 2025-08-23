Практика судів
  У світі

У США перекинувся туристичний автобус: є загиблі, відео

12:48, 23 серпня 2025
У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, що прямував до Нью-Йорка з Ніагарського водоспаду.
У США перекинувся туристичний автобус: є загиблі, відео
Фото: BBC
У окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк, сталася аварія туристичного автобуса, який прямував з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка. Транспорт перекинувся — загинули п’ятеро людей, ще 24 пасажири дістали поранення.  Про це повідомляє BBC.

Туристичний автобус, який перевозив 52 пасажирів, втратив керування, з'їхав з дороги у кювет та перекинувся.

Зазначається, що пасажири прямували з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка. Більшість туристів були з азійських країн - Індії, Китаю та Філіппін.

Влада штату Нью-Йорк та поліція підтвердили, що внаслідок автотрощі є загиблі, серед них принаймні одна дитина. Точна кількість постраждалих невідома, попередньо відомо про п’ять жертв. Травмованих гелікоптерами доправили до трьох госпіталів, один з яких підтвердив надходження 24 пацієнтів.

Правоохоронці наголосили, що до великої кількості жертв та численних травм призвело нехтування правилами безпеки: майже всі пасажири проігнорували заклик пристебнутися паском.

