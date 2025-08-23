У центрі Києва змінять рух автобусів і тролейбусів 24 серпня

У зв’язку з державними заходами до Дня Незалежності низка автобусних і тролейбусних маршрутів столиці курсуватиме за зміненими схемами.

У неділю, 24 серпня, низка автобусних і тролейбусних маршрутів столиці курсуватиме за зміненими схемами у зв’язку з проведенням державних заходів у центрі міста. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Тимчасові зміни триватимуть:

з 6:00 до завершення заходів (орієнтовно до 12:00) для тролейбусів;

з 7:00 до завершення заходів (орієнтовно до 11:00) для автобусів.

Тролейбуси:

маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Автобуси:

маршрут № 62:

від Ботанічного саду до Бессарабської площі за власним маршрутом, далі — бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської, зворотний рух — через вул. Велику Васильківську, Бессарабський проїзд, вул. Басейну та далі за маршрутом до Ботанічного саду;



від ст. м. «Контрактова площа» до Європейської площі;

маршрути №№ 110, 111 – від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;

маршрут № 114:

від вул. Милославської до Європейської площі;



від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Українських Героїв».

