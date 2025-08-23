У центрі Києва змінять рух автобусів і тролейбусів 24 серпня

14:01, 23 серпня 2025
У зв’язку з державними заходами до Дня Незалежності низка автобусних і тролейбусних маршрутів столиці курсуватиме за зміненими схемами.
У неділю, 24 серпня, низка автобусних і тролейбусних маршрутів столиці курсуватиме за зміненими схемами у зв’язку з проведенням державних заходів у центрі міста. Про це повідомили у КП «Київпастранс».
Тимчасові зміни триватимуть:
- з 6:00 до завершення заходів (орієнтовно до 12:00) для тролейбусів;
- з 7:00 до завершення заходів (орієнтовно до 11:00) для автобусів.
Тролейбуси:
- маршрут № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
- маршрути №№ 16, 18 – від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Автобуси:
- маршрут № 62:
- від Ботанічного саду до Бессарабської площі за власним маршрутом, далі — бульв. Тараса Шевченка, розворот біля вул. Терещенківської, зворотний рух — через вул. Велику Васильківську, Бессарабський проїзд, вул. Басейну та далі за маршрутом до Ботанічного саду;
- від ст. м. «Контрактова площа» до Європейської площі;
- маршрути №№ 110, 111 – від вул. Милославської та Дарницької площі до Європейської площі;
- маршрут № 114:
- від вул. Милославської до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Українських Героїв».
