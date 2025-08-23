В центре Киева изменят движение автобусов и троллейбусов 24 августа

В воскресенье, 24 августа, ряд автобусных и троллейбусных маршрутов столицы будет курсировать по изменённым схемам в связи с проведением государственных мероприятий в центре города. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».
Временные изменения будут действовать:
Троллейбусы:
Автобусы:
o от Ботанического сада до Бессарабской площади по собственному маршруту, далее — бул. Тараса Шевченко, разворот возле ул. Терещенковской, обратное движение — через ул. Большую Васильковскую, Бессарабский проезд, ул. Бассейную и далее по маршруту до Ботанического сада;
o от ст. м. «Контрактовая площадь» до Европейской площади;
o от ул. Милославской до Европейской площади;
o от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Украинских Героев».
