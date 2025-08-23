Практика судов
В центре Киева изменят движение автобусов и троллейбусов 24 августа

14:01, 23 августа 2025
В связи с государственными мероприятиями ко Дню Независимости ряд автобусных и троллейбусных маршрутов столицы будет курсировать по измененным схемам.
В центре Киева изменят движение автобусов и троллейбусов 24 августа
В воскресенье, 24 августа, ряд автобусных и троллейбусных маршрутов столицы будет курсировать по изменённым схемам в связи с проведением государственных мероприятий в центре города. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Временные изменения будут действовать:

  • с 6:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) для троллейбусов;
  • с 7:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00) для автобусов.

Троллейбусы:

  • маршрут № 6 – от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
  • маршруты №№ 16, 18 – от ул. Мрии и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Автобусы:

  • маршрут № 62:

o от Ботанического сада до Бессарабской площади по собственному маршруту, далее — бул. Тараса Шевченко, разворот возле ул. Терещенковской, обратное движение — через ул. Большую Васильковскую, Бессарабский проезд, ул. Бассейную и далее по маршруту до Ботанического сада;

o от ст. м. «Контрактовая площадь» до Европейской площади;

  • маршруты №№ 110, 111 – от ул. Милославской и Дарницкой площади до Европейской площади;
  • маршрут № 114:

o от ул. Милославской до Европейской площади;

o от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Украинских Героев».

