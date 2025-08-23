Зеленський у розмові з президентом ПАР Рамафосою повторив готовність до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі

Володимир Зеленський проінформував Сиріла Рамафосу про нещодавні переговори з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, під час якої повідомив про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні та підтвердив готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.

"Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування", - зазначив Президент.

Зеленський наголосив на готовності зустрітися з Путіним, однак відзначив, що Москва намагається затягнути процес. Він підкреслив важливість того, щоб країни Глобального Півдня надсилали чіткі сигнали й спонукали Росію до миру.

Окремо сторони обговорили майбутні контакти з міжнародними партнерами та можливості співпраці з Африканським континентом у розвитку взаємин, забезпеченні продовольчої безпеки й створенні платформи для діалогу.

Лідери домовилися підтримувати подальший зв’язок.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.