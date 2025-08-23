Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Рамафосой повторил готовность к встрече с Путиным в любом формате

Владимир Зеленский проинформировал Сирила Рамафосу о недавних переговорах с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилой Рамафосой, во время которого сообщил о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне и подтвердил готовность встретиться с Путиным в любом формате.

"Нужно заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не требовалась. Надо остановить убийства и разрушения", - отметил Президент.

Зеленский отметил готовность встретиться с Путиным, однако отметил, что Москва пытается затянуть процесс. Он подчеркнул важность того, чтобы страны Глобального Юга посылали четкие сигналы и побуждали Россию к миру.

Отдельно стороны обсудили будущие контакты с международными партнерами и возможности сотрудничества с Африканским континентом в развитии отношений, обеспечении продовольственной безопасности и создании платформы для диалога.

Лидеры договорились поддерживать дальнейшую связь.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам.

