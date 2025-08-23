На Закарпатті покарали чоловіка, який вбив сина ножем

Під час сварки чоловік вдарив сина ножем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті 58-річного чоловіка засудили до 7 років 4 місяців позбавлення волі за вбивство сина. Про це повідомили у Міжгірському районному суді Закарпатської області.

Згідно з матеріалами справи, 31 травня обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своїм сином наніс йому один удар кухонним ножем у ділянку підключичної артерії. Отримане поранення виявилося смертельним — потерпілий помер під час транспортування до лікарні.

У суді чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд врахував каяття і співпрацю зі слідством як обставини, що пом’якшують покарання. Водночас обтяжуючими визнано факт скоєння злочину щодо члена сім’ї та у стані сп’яніння.

Крім тюремного строку, з засудженого стягнуто понад 22 тисячі гривень процесуальних витрат за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку (справа №302/1039/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.