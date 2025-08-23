На Закарпатье наказали мужчину, который убил сына ножом

Во время ссоры мужчина ударил сына ножом.

На Закарпатье 58-летнего мужчину приговорили к 7 годам 4 месяцам лишения свободы за убийство сына. Об этом сообщили в Межгорном районном суде Закарпатской области.

Согласно материалам дела, 31 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим сыном нанес ему один удар кухонным ножом в участок подключичной артерии. Полученное ранение оказалось смертельным - потерпевший скончался во время транспортировки в больницу.

В суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием как обстоятельства, смягчающие наказание. В то же время отягчающими признан факт совершения преступления в отношении члена семьи и в состоянии опьянения.

Кроме тюремного срока, с осужденного взыскано более 22 тысяч гривен процессуальных расходов на проведение экспертиз.

Приговор может быть оспорен в установленном законом порядке (дело №302/1039/25).

