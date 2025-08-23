Практика судов
  1. В мире

В США перевернулся туристический автобус: есть погибшие, видео

12:48, 23 августа 2025
В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, направлявшийся в Нью-Йорк из Ниагарского водопада.
В США перевернулся туристический автобус: есть погибшие, видео
В округе Дженеси, штат Нью-Йорк, произошла авария туристического автобуса, следовавшего из Ниагарского водопада в Нью-Йорк. Транспорт перевернулся — погибли пять человек, еще 24 пассажира получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Туристический автобус, который перевозил 52 пассажира, потерял управление, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что пассажиры следовали из Ниагарского водопада в Нью-Йорк. Большинство туристов были из азиатских стран – Индии, Китая и Филиппин.

Власти штата Нью-Йорк и полиция подтвердили, что в результате автотрости погибли, среди них по крайней мере один ребенок. Точное количество пострадавших неизвестно, предварительно известно о пяти жертвах. Травмированных вертолетами доставили в три госпиталя, один из которых подтвердил поступление 24 пациентов.

Правоохранители подчеркнули, что к большому количеству жертв и многочисленным травмам привело пренебрежение правилами безопасности: почти все пассажиры проигнорировали призыв пристегнуться пояском.

