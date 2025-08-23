В бригаде «Призрак Киева» прокомментировали трагическую гибель летчика МиГ-29 Сергея Бондаря, фото

После выполнения боевого задания погиб летчик 40 бригады тактической авиации «Призрак Киева», заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь.

Фото: 40 бригада «Привид Києва»

Возвращаясь после выполнения боевого задания, трагически погиб летчик 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" - заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь, уточнили в 40-й бригаде "Призрак Киева".

Там рассказали, что украинский защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, где жил вместе с женой, сыном и дочерью. В 2000 году он окончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВСУ. Авиация была делом его жизни: даже после перерыва в военной службе он продолжал работать в этой сфере, в частности, преподавал в Национальном авиационном университете.

С началом полномасштабной войны России против Украины Сергей без колебаний вернулся в армию и присоединился к 40-й бригаде, чтобы защищать украинское небо.

"Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29. Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям окупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях", - рассказали в 40-й бригаде.

Детали гибели Сергея Бондаря остаются неизвестными.

Напомним, воздушные силы ВСУ рассказали, что ночью 23 августа при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.

