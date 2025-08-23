Практика судов
Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю Дня Независимости, фото

10:42, 23 августа 2025
Латвийскон МИД украсили государственными флагами Украины.
Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю Дня Независимости
Здание латвийского Министерства иностранных дел украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтый цвет по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

«В честь Дня Государственного Флага Украины 23 августа и Дня Независимости Украины 24 августа флаги будут развеваться перед Министерством иностранных дел, а его фасад будет подсвечен цветами украинского флага. Желаем нашим друзьям в Украине сил и устойчивости», – заявили в МИД Латвии.

