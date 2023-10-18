Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенці Зурабішвілі

За відставку Саломе Зурабішвілі проголосували всього 86 депутатів за необхідних 100 голосів.

Фото: civil.ge

У середу, 18 жовтня, парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенці Саломе Зурабішвілі, передає NewsGeorgia.

Для імпічменту потрібно було 100 голосів, але рішення підтримали 86 депутатів.

Парламентська більшість «Грузинської мрії» та «Сили народу», які виступали за усунення Зурабішвілі з посади, складається з 85 депутатів. Однак опозиція заздалегідь оголосила, що не проголосує за імпічмент президентки.

За підсумками голосування Зурабішвілі залишається на посаді глави Грузії.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Грузії виніс рішення у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі.

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