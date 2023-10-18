Фиктивного поженились «задним числом»: в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконно завладели квартирами двух умерших

Мужчина и женщина подделали документы, которые удостоверяли их право на недвижимое имущество умерших.

В Киеве задержаны два человека, которые совершили мошенническую схему и завладели квартирами двух умерших киевлян. По информации Киевской городской прокуратуры, преступные деяния стали возможными благодаря подделке официальных документов и изготовлению фиктивного свидетельства о браке.

Участники этой преступной группы, 52-летний мужчина и 58-летняя женщина, использовали мошенническую схему с целью завладения квартирами, принадлежащими умершим гражданам. Они подделали правоустанавливающие документы, которые удостоверяли их право на недвижимое имущество умерших.

Далее фигуранты этой схемы создали фиктивное свидетельство о браке и выступили перед судом как супруги, которые имеют право на раздел наследства. Документально подтвердив свои права на квартиры, злоумышленники подали на них иск и суд решил вопрос о разделе имущества.

Сейчас обвиняемым предъявлено обвинение согласно частям 3 и 4 статьи 358, частью 2 статьи 27 и частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Дело находится на рассмотрении, проводятся необходимые следственные действия для раскрытия всех аспектов этой преступной схемы, и решается вопрос о применении мер пресечения к обвиняемым. Квартиры, которые были незаконно захвачены, подвергнуты аресту.

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