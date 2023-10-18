Выдавали фальшивые справки для оформления инвалидности: во Львове медиков разоблачили на помощи уклонистам

За фальшивые справки медики просили 1000 долларов.

Фото: полиция Львовской области

Во Львове разоблачена еще одна схема уклонения военнообязанных мужчин от мобилизации. К ней причастны врач-невропатолог и заведующая приемно-диагностическим отделением одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что врачи требовали у пациента 1000 долларов за пребывание на стационарном лечении и выдачу фальшивых документов, которые помогали оформить группу инвалидности и выехать за пределы государства.

Правоохранители 17 октября задержали одного из врачей в служебном кабинете при получении 300 долларов.

«Установлено, что врач-невропатолог и заведующая приемно-диагностическим отделением одного из медицинских учреждений Львова требовали и получили неправомерную выгоду от пациента – военнообязанного гражданина Украины, за подготовку сфальсифицированной медицинской документации с целью установления у него группы инвалидности», – говорится в сообщении.

Следователи сообщили обоим злоумышленницам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд должен избрать меру пресечения.

Фото: полиция Львовской области

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