Стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше 3000 гривен

В ПФУ сообщили, что почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн.

В Пенсионном фонде представили статистику по пенсиям украинцев. Так, по состоянию на начало месяца почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн.

По данным ПФУ, в настоящее время в стране числится 10,5 млн пенсионеров. Средние пенсионные выплаты составляют 5350,33 грн.

В Украине государство производит такие пенсионные выплаты:

по возрасту – 73,53 процентов;

по инвалидности – 14,46 процентов;

по потере кормильца – 6,13 процентов;

за выслугу лет – 5,28 процентов;

социальные пенсии – 0,57 процентов;

пожизненное содержание судей – 0,03 процентов.

Статистика пенсий относительно их размера выглядит так:

до 3 тысяч грн – 29,8 процентов;

3-4 тысячи грн – 21,25 процентов;

4-5 тысяч грн – 14,9 процентов;

5-10 тысяч грн – 23,21 процентов;

свыше 10 тысяч грн – 10,70 процентов.

Ранее сообщалось, как рассчитывается размер пенсии по возрасту.

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