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«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

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  1. В Украине

Стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше 3000 гривен

07:00, 19 октября 2023
В ПФУ сообщили, что почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн.
Стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше 3000 гривен
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В Пенсионном фонде представили статистику по пенсиям украинцев. Так, по состоянию на начало месяца почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн.

По данным ПФУ, в настоящее время в стране числится 10,5 млн пенсионеров. Средние пенсионные выплаты составляют 5350,33 грн.

В Украине государство производит такие пенсионные выплаты:

  • по возрасту – 73,53 процентов;
  • по инвалидности – 14,46 процентов;
  • по потере кормильца – 6,13 процентов;
  • за выслугу лет – 5,28 процентов;
  • социальные пенсии – 0,57 процентов;
  • пожизненное содержание судей – 0,03 процентов.

Статистика пенсий относительно их размера выглядит так:

  • до 3 тысяч грн – 29,8 процентов;
  • 3-4 тысячи грн – 21,25 процентов;
  • 4-5 тысяч грн – 14,9 процентов;
  • 5-10 тысяч грн  – 23,21 процентов;
  • свыше 10 тысяч грн  – 10,70 процентов.

Ранее сообщалось, как рассчитывается размер пенсии по возрасту. 

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