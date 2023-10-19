Стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше 3000 гривен

В Пенсионном фонде представили статистику по пенсиям украинцев. Так, по состоянию на начало месяца почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 грн.
По данным ПФУ, в настоящее время в стране числится 10,5 млн пенсионеров. Средние пенсионные выплаты составляют 5350,33 грн.
В Украине государство производит такие пенсионные выплаты:
- по возрасту – 73,53 процентов;
- по инвалидности – 14,46 процентов;
- по потере кормильца – 6,13 процентов;
- за выслугу лет – 5,28 процентов;
- социальные пенсии – 0,57 процентов;
- пожизненное содержание судей – 0,03 процентов.
Статистика пенсий относительно их размера выглядит так:
- до 3 тысяч грн – 29,8 процентов;
- 3-4 тысячи грн – 21,25 процентов;
- 4-5 тысяч грн – 14,9 процентов;
- 5-10 тысяч грн – 23,21 процентов;
- свыше 10 тысяч грн – 10,70 процентов.
Ранее сообщалось, как рассчитывается размер пенсии по возрасту.
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