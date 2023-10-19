Кулеба назвав причини, що гальмують поставку Україні винищувачів F-16

Глава МЗС заявив, що за кращим сценарієм, Україна отримає винищувачі F-16 на початку 2024 року.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Україна ще не може прийняти нові багатоцільові винищувачі F-16, але за оптимістичним сценарієм ця очікувана поставка літаків відбудеться в першій половині 2024 року. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За словами Кулеби, головними факторами, які гальмують процес отримання літаків, наразі є відсутність в Україні відповідної інфраструктури для прийому F-16, а також завершення навчання пілотів, яке поки що триває.

Глава МЗС підкреслив, що українські партнери вже прийняли всі необхідні принципові рішення щодо цього контракту. Він також згадав про турне президента України, під час якого показано нові літаки, які скоро знайдуться в українському повітряному просторі. Крім того, було зазначено, що останнім досягненням авіаційної коаліції є рішення Бельгії щодо надання літаків.

Крім того, Кулеба додав, що після завершення пілотного навчання та готування відповідної інфраструктури в Україні, F-16 стануть частиною українського військового арсеналу.

«Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі, - це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року», – сказав міністр.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.