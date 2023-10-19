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Продавали неіснуючі генератори: у Києві судитимуть групу шахраїв

14:09, 19 жовтня 2023
Зловмисниками виявились чоловіки, які перебувають у місцях позбавлення волі.
Продавали неіснуючі генератори: у Києві судитимуть групу шахраїв
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві судитимуть злочинну групу, яка продавала у соціальній мережі неіснуючі генератори.

Як повідомили у пресслужбі столичної поліції, з осені 2022 року четверо ув’язнених віком від 26 до 34 років організували шахрайську схему з продажу неіснуючих генераторів у соціальній мережі. Фігуранти створили облікові акаунти та розмістили оголошення про продаж генераторів.

«Головною умовою була часткова чи повна оплата за товар. Затримку у доставці аферисти пояснювали тим, що вони військовослужбовці, які перебувають на передовій та аби заспокоїти замовників відправляли їм фото з нібито місця несення служби.

Поліцейські провели низку обшуків, у тому числі у місцях позбавлення волі в кількох регіонах України, за результатами яких у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи, які підтверджують їх злочинну діяльність. Всі учасники злочину перебувають під вартою за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів», - сказано у повідомленні.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва скерували до районного суду обвинувальний акт для розгляду справи по суті щодо чотирьох ув’язнених, яких звинувачують у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно організованою групою. Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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