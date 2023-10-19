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Продавали несуществующие генераторы: в Киеве будут судить группу мошенников

14:09, 19 октября 2023
Злоумышленниками оказались мужчины, которые находятся в местах лишения свободы.
Продавали несуществующие генераторы: в Киеве будут судить группу мошенников
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве будут судить преступную группу, продававшую в социальной сети несуществующие генераторы.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, с осени 2022 года четверо заключенных от 26 до 34 лет организовали мошенническую схему по продаже несуществующих генераторов в социальной сети. Фигуранты создали учетные аккаунты и разместили объявления о продаже генераторов.

«Главным условием была частичная или полная оплата за товар. Задержку в доставке аферисты объясняли тем, что они военнослужащие и находятся на передовой и чтобы успокоить заказчиков отправляли им фото с якобы места несения службы.

Полицейские провели ряд обысков, в том числе в местах лишения свободы в нескольких регионах Украины, по результатам которых у фигурантов изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи, подтверждающие их преступную деятельность. Все участники преступления находятся под стражей за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений», - говорится в сообщении.

Следователи за процессуального руководства Дарницкой окружной прокуратуры города Киева направили в районный суд обвинительный акт для рассмотрения дела по существу в отношении четырех заключенных, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 2 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно организованной группой. Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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