В Украине за почти год таможенники помешали более 200 случаям незаконного перемещения оружия

В правоохранительные органы передано 176 сообщений о противоправных деяниях с перемещением оружия.

Источник фото: mykyivregion.com.ua

В 2023 году украинские таможенники успешно помешали 263 случаям незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и спецсредств. Из них 128 выявлено при попытке на ввоз и 135 - при попытке вывезти опасные предметы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По способу перемещения выделяются два основных направления: почтовая связь и автомобильный транспорт, с количеством выявленных случаев в 132 и 129 соответственно.

В результате выявленных фактов, украинские правоохранительные органы получили 176 сообщений о противоправных деяниях, которые могут быть квалифицированы как преступления согласно Уголовному кодексу Украины. Кроме того, было составлено 88 протоколов за нарушение таможенных правил.

Среди обнаруженных предметов были:

27 единиц огнестрельного оружия не армейского образца;

436 единиц холодного оружия;

25 единиц травматического оружия;

647,737 патронов для различных видов оружия;

2,150 частей оружия;

3,872 единицы товаров военного назначения, включая прицельные устройства, части летательных аппаратов, средства индивидуальной защиты, средства связи и радиоэлектронику военного назначения;

67 спецсредств;

5,3 кг взрывчатого вещества (порох) и 5 боевых гранат.

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