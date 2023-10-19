В Україні за майже рік митники перешкодили понад 200 випадкам незаконного переміщення зброї

У 2023 році українські митники успішно перешкодили 263 випадкам незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спецзасобів. Із них 128 виявлено при спробі на ввезення та 135 – при спробі вивезти небезпечні предмети. Про це повідомляє Державна митна служба України.
За способом переміщення виділяються два основних напрямки: поштовий зв'язок та автомобільний транспорт, з кількістю виявлених випадків в 132 і 129 відповідно.
У результаті виявлених фактів, українські правоохоронні органи отримали 176 повідомлень про протиправні діяння, які можуть бути кваліфіковані як злочини згідно з Кримінальним кодексом України. Крім того, було складено 88 протоколів за порушення митних правил.
Серед виявлених предметів були:
- 27 одиниць вогнепальної зброї не армійського зразка;
- 436 одиниць холодної зброї;
- 25 одиниць травматичної зброї;
- 647,737 набоїв для різних видів зброї;
- 2,150 частин зброї;
- 3,872 одиниці товарів військового призначення, включаючи прицільні пристрої, частини літальних апаратів, засоби індивідуального захисту, засоби зв'язку та радіоелектроніку військового призначення;
- 67 спецзасобів;
- 5,3 кг вибухової речовини (порох) та 5 бойових гранат.
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