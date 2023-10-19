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  1. В Україні

В Україні за майже рік митники перешкодили понад 200 випадкам незаконного переміщення зброї

18:13, 19 жовтня 2023
До правоохоронних органів передано 176 повідомлень про протиправні діяння з переміщенням зброї.
В Україні за майже рік митники перешкодили понад 200 випадкам незаконного переміщення зброї
Джерело фото: mykyivregion.com.ua
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У 2023 році українські митники успішно перешкодили 263 випадкам незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спецзасобів. Із них 128 виявлено при спробі на ввезення та 135 – при спробі вивезти небезпечні предмети. Про це повідомляє Державна митна служба України.

За способом переміщення виділяються два основних напрямки: поштовий зв'язок та автомобільний транспорт, з кількістю виявлених випадків в 132 і 129 відповідно.

У результаті виявлених фактів, українські правоохоронні органи отримали 176 повідомлень про протиправні діяння, які можуть бути кваліфіковані як злочини згідно з Кримінальним кодексом України. Крім того, було складено 88 протоколів за порушення митних правил.

Серед виявлених предметів були:

  • 27 одиниць вогнепальної зброї не армійського зразка;
  • 436 одиниць холодної зброї;
  • 25 одиниць травматичної зброї;
  • 647,737 набоїв для різних видів зброї;
  • 2,150 частин зброї;
  • 3,872 одиниці товарів військового призначення, включаючи прицільні пристрої, частини літальних апаратів, засоби індивідуального захисту, засоби зв'язку та радіоелектроніку військового призначення;
  • 67 спецзасобів;
  • 5,3 кг вибухової речовини (порох) та 5 бойових гранат.

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