В Україні уже більше тисячі Пунктів Незламності функціонують на базі ДСНС

ДСНС створено 1254 таких пунктів, з яких 1004 з 1 жовтня вже функціонують.

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Заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв розповів, що на сьогоднішній день створено 13 300 пунктів Пунктів Незламності.

«Сьогодні створено 13 300 пунктів, проводиться робота щодо належного забезпечення і комплектування. Громадяни у цих місцях зможуть зарядити свої ґаджети, скористатися засобами зв'язку, отримати гарячі напої та первинну медичну допомогу», — повідомив заступник Міністра.

У функціонуванні Пунктів Незламності також беруть участь і органи системи МВС. ДСНС створено 1254 таких пунктів, з яких 1004 з 1 жовтня вже функціонують.

«Надзвичайники створили 752 стаціонарні пункти на базі об'єктів служби ДСНС та 252 мобільні. Ще 250 — це також мобільні на базі наметів і транспортних засобів», — каже Олексій Сергєєв.

Також заступник Міністра зазначив, що найближчим часом МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації планує відображати в «Дії» всі укриття та Пункти Незламності.

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