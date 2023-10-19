На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя 19 жовтня 2023 року оголосила добір на вакантну посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.
Як повідомили у ВРП, заступник голови ДСА з питань цифровізації буде займатися проблемами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та цифровізацією судів.
Також у ВРП повідомили, що на посаду заступника голови ДСА оголошено саме добір, а не конкурс, оскільки під час дії воєнного стану повноцінний конкурс вирішено не проводити.
Документи кандидати на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації зможуть подати до 10 листопада 2023 року (включно).
Умови добору будуть опубліковані згодом.
Документи приймаються від кандидатів як в електронному, так і в паперовому вигляді.
Нагадаємо, що посада заступника голови ДСА з питань цифровізації залишається вакантною з березня 2023 року, після того як ВРП звільнила Сергія Чорнуцького.
На посаду заступника голови ДСА керівництво Судової адміністрації у травні намагалося просунути Олексія Білаша, який раніше працював у системі державних закупівель Prozorro, однак це призначення не відбулося.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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