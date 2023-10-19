На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.

Вища рада правосуддя 19 жовтня 2023 року оголосила добір на вакантну посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.

Як повідомили у ВРП, заступник голови ДСА з питань цифровізації буде займатися проблемами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та цифровізацією судів.

Також у ВРП повідомили, що на посаду заступника голови ДСА оголошено саме добір, а не конкурс, оскільки під час дії воєнного стану повноцінний конкурс вирішено не проводити.

Документи кандидати на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації зможуть подати до 10 листопада 2023 року (включно).

Умови добору будуть опубліковані згодом.

Документи приймаються від кандидатів як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Нагадаємо, що посада заступника голови ДСА з питань цифровізації залишається вакантною з березня 2023 року, після того як ВРП звільнила Сергія Чорнуцького.

На посаду заступника голови ДСА керівництво Судової адміністрації у травні намагалося просунути Олексія Білаша, який раніше працював у системі державних закупівель Prozorro, однак це призначення не відбулося.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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