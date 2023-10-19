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На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір

13:39, 19 жовтня 2023
Вища рада правосуддя вирішила знайти фахівця, який буде опікуватися проблемами ЄСІТС та цифровізації судів.
На посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації оголошено добір
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Вища рада правосуддя 19 жовтня 2023 року оголосила добір на вакантну посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.

Як повідомили у ВРП, заступник голови ДСА з питань цифровізації буде займатися проблемами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та цифровізацією судів.

Також у ВРП повідомили, що на посаду заступника голови ДСА оголошено саме добір, а не конкурс, оскільки під час дії воєнного стану повноцінний конкурс вирішено не проводити.

Документи кандидати на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації зможуть подати до 10 листопада 2023 року (включно).

Умови добору будуть опубліковані згодом.

Документи приймаються від кандидатів як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Нагадаємо, що посада заступника голови ДСА з питань цифровізації залишається вакантною з березня 2023 року, після того як ВРП звільнила Сергія Чорнуцького.

На посаду заступника голови ДСА керівництво Судової адміністрації у травні намагалося просунути Олексія Білаша, який раніше працював у системі державних закупівель  Prozorro, однак це призначення не відбулося.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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