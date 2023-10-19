На должность заместителя председателя ГСА по цифровизации объявлен отбор

Высший совет правосудия решил найти специалиста, который будет заниматься проблемами ЕСИТС и цифровизацией судов.

Высший совет правосудия 19 октября 2023 года объявил отбор на вакантную должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Как сообщили в ВСП, заместитель председателя ГСА по цифровизации будет заниматься проблемами Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и цифровизацией судов.

Также в ВСП сообщили, что на должность заместителя председателя ГСА объявлен именно отбор, а не конкурс, поскольку во время действия военного положения полноценный конкурс решено не проводить.

Документы кандидаты на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации смогут подать до 10 ноября 2023 года (включительно).

Условия отбора будут опубликованы несколько позже.

Документы принимаются от кандидатов, как в электронном, так и в бумажном виде.

Напомним, что должность заместителя председателя ГСА по цифровизации остается вакантной с марта 2023 года, после того как ВСП уволил Сергея Чернуцкого.

На должность заместителя главы ГСА руководство Судебной администрации в мае попыталось продвинуть Алексея Билаша, ранее работавшего в системе государственных закупок Prozorro, однако этого назначения не произошло.

Автор: Вячеслав Хрипун

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