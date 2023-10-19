В Черкасской области женщина, которую лишили родительских прав, похитила 4-летнего ребенка

Женщина похитила девочку, когда та шла по улице с опекуном.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 39-летней киевлянке, которая похитила малолетнего ребенка.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в октябре в одном из сел Уманского района женщина, будучи решением суда лишена родительских прав относительно своей 4-летней дочери, похитила девочку, когда та шла по улице с опекуном.

«Подозреваемая задержана на одном из блокпостов патрульной полиции, когда та пыталась скрыться с ребенком.

В настоящее время суд избрал женщине меру пресечения – круглосуточный домашний арест», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Киевской области наказали мужчину, который похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать.

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