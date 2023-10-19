На Черкащині жінка, яку позбавили батьківських прав, викрала 4-річну дитину

Жінка викрала дівчинку, коли та йшла по вулиці з опікуном.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка викрала малолітню дитину.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у жовтні в одному з сіл Уманського району, жінка, будучи рішенням суду позбавленою батьківських прав щодо своєї 4-річної доньки, викрала дівчинку, коли та йшла по вулиці з опікуном.

«Підозрювану затримано на одному із блокпостів патрульної поліції, коли та намагалася втекти з дитиною.

Наразі суд обрав жінці запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт», - сказано у повідомленні.

Зазначається що тепер жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше ми писали, що на Київщині покарали чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.

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