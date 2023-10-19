В Украине уже более тысячи Пунктов Несокрушимости функционируют на базе ГСЧС

ГСЧС создано 1254 таких пункта, из которых 1004 с 1 октября уже функционируют.

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Заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев рассказал, что на сегодняшний день создано 13 300 пунктов Пунктов Несокрушимости.

«Сегодня создано 13 300 пунктов, проводится работа по надлежащему обеспечению и комплектованию. Граждане в этих местах могут зарядить свои гаджеты, воспользоваться средствами связи, получить горячие напитки и первичную медицинскую помощь», — сообщил заместитель Министра.

В функционировании Пунктов Несокрушимости также участвуют и органы системы МВД. ГСЧС создано 1254 таких пункта, из которых 1004 с 1 октября уже функционируют.

«Чрезвычайники создали 752 стационарных пункта на базе объектов службы ГСЧС и 252 мобильных. Еще 250 – это также мобильные на базе палаток и транспортных средств», – говорит Алексей Сергеев.

Также заместитель Министра отметил, что в ближайшее время МВД совместно с Министерством цифровой трансформации планирует отражать в «Дії» все укрытия и Пункты Несокрушимости.

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