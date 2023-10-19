Кулеба назвал причины, тормозящие поставку Украине истребителей F-16

Глава МИД заявил, что по лучшему сценарию, Украина получит истребители F-16 в начале 2024 года.

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Украина еще не может принять новые многоцелевые истребители F-16, но по оптимистическому сценарию эта ожидаемая поставка самолетов состоится в первой половине 2024 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, главными факторами, которые тормозят процесс получения самолетов, сейчас являются отсутствие в Украине соответствующей инфраструктуры для приема F-16, а также завершение обучения пилотов, которое пока продолжается.

Глава МИД подчеркнул, что украинские партнеры уже приняли все необходимые принципиальные решения по этому контракту. Он также упомянул о турне президента Украины, во время которого показаны новые самолеты, которые скоро найдутся в украинском воздушном пространстве. Кроме того, было отмечено, что последним достижением авиационной коалиции является решение Бельгии о предоставлении самолетов.

Кроме того, Кулеба добавил, что после завершения пилотного обучения и подготовки соответствующей инфраструктуры в Украине, F-16 станут частью украинского военного арсенала.

«Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», – сказал министр.

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