Учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки: разъяснение ПФ

В ПФ рассказали, какие нужно подавать документы о стаже для назначения пенсии.

Пенсионный фонд Украины объяснил, учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что документы о стаже (в частности, трудовая книжка), возрасте и заработной плате для назначения пенсии представляются только в оригиналах (пункт 2.23. Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Ранее сообщалось, как рассчитывается размер пенсии по возрасту. Размер пенсии в солидарной системе зависит от страхового стажа лица, заработка (дохода), который он получал в течение трудовой деятельности и с которого были уплачены взносы, а также от года обращения за назначением пенсии.

Также стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше 3000 гривен.

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