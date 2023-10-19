Украинскому адвокату сообщили о подозрении во враждебной пропаганде против Украины

В прошлом украинского политика и ведущего каналов Медведчука подозревают в сотрудничестве с рф и оправдании вооруженной агрессии против Украины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Сообщено о подозрении адвокату, который обвиняется в коллаборационистской деятельности и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным СБУ речь идет о Максиме Гольдарбе, бывшем ведущем телеканалов, которые принадлежали Виктору Медведчуку.

По данным следствия, обвиняемый, ранее известный как украинский политик и общественный деятель, использовал социальные сети и российские медиа-ресурсы для распространения информации, сотрудничая при этом с агрессором.

В частности, используя свои связи с российской журналисткой, он размещал интервью со своим участием на ресурсе, который находится под контролем россии. В этих интервью он систематически распространял российские нарративы, которые утверждают, что европейские союзники Украины используют украинцев для расчетов с россией и намерены захватить и разделить земли запада Украины.

Кроме этого, на своем YouTube-канале он распространял манипулятивную и искаженную информацию о событиях и исторических фактах, связанных с Украиной, продвигая тезисы российской пропаганды об общей истории и героях, а также активно критиковал украинскую власть и осуждал путь развития страны.

Обвиняемый также полностью перекладывал ответственность за войну в Украине на Соединенные Штаты и действующую власть, оправдывая вооруженную агрессию рф.

По заключению судебных лингвистических экспертиз, высказывания обвиняемого в его видеороликах имели направленность на поддержку государства-агрессора и избежание ответственности за вооруженную агрессию против Украины, а также включали оправдание этой агрессии.

Сейчас проводятся комплексные мероприятия с целью установления местонахождения обвиняемого с целью привлечения его к ответственности за преступления против государства.

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