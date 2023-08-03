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Вища рада правосуддя визначила склад дисциплінарних палат

Рада правосуддя готується до відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів

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Вища рада правосуддя визначила склад дисциплінарних палат

16:22, 3 серпня 2023
Рада правосуддя готується до відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів
Вища рада правосуддя визначила склад дисциплінарних палат
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Вища рада правосуддя 3 серпня 2023 року затвердила склад своїх трьох дисциплінарних палат.

Так, згідно з рішенням ВРП, дисциплінарні палати Ради правосуддя тепер мають такий склад:

Перша дисциплінарна палата

Блажівська Оксана Євгенівна

Бокова Юлія Валеріївна

Бондаренко Тетяна Знаменівна

Котелевець Алла Вікторівна

Мороз Микола Володимирович

Друга дисциплінарна палата

Саліхов Віталій Валерійович

Бурлаков Сергій Юрійович

Маселко Роман Анатолійович

Мельник Олексій Петрович

Ковбій Олена Василівна

Третя дисциплінарна палата

Кандзюба Олег Володимирович

Лук’янов Дмитро Васильович

Плахтій Інна Борисівна

Попікова Ольга Володимирівна

Сасевич Олександр Михайлович

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик та голова Верховного Суду Станіслав Кравченко не входять до складу жодної з дисциплінарних палат ВРП.

Нагадаємо, що на розгляді Верховної Ради знаходиться кілька законопроектів, які передбачають відновлення процедури розгляду дисциплінарних скарг на суддів. Зокрема, це законопроекти 9261 та 9483.

Головна дискусія зараз точиться навколо питання чи слід надати діючому складу ВРП тимчасове право на одноособовий розгляд дисциплінарних скарг на суддів до формування Служби дисциплінарних інспекторів, чи слід спочатку все ж сформувати Службу дисциплінарних інспекторів, яка буде готувати відповідні дисциплінарні висновки для членів ВРП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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