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Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к возобновлению рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

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Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат

16:22, 3 августа 2023
Совет правосудия готовится к возобновлению рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.
Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат
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Высший совет правосудия 3 августа 2023 утвердил состав всех трех своих дисциплинарных палат.

Так, согласно решению ВСП, дисциплинарные палаты Совета правосудия теперь имеют такой состав:

Первая дисциплинарная палата

Блаживская Оксана Евгеньевна

Бокова Юлия Валерьевна

Бондаренко Татьяна Знаменовна

Котелевец Алла Викторовна

Мороз Николай Владимирович

Вторая дисциплинарная палата

Салихов Виталий Валерьевич

Бурлаков Сергей Юрьевич

Маселко Роман Анатольевич

Мельник Алексей Петрович

Ковбий Елена Васильевна

Третья дисциплинарная палата

Кандзюба Олег Владимирович

Лукьянов Дмитрий Васильевич

Плахтий Инна Борисовна

Попикова Ольга Владимировна

Сасевич Александр Михайлович

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик и председатель Верховного Суда Станислав Кравченко не входят ни в одну из дисциплинарных палат ВСП.

Напомним, что на рассмотрении Верховной Рады находятся несколько законопроектов, предусматривающих возобновление процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей. В частности, это законопроекты 9261 и 9483.

Главная дискуссия сейчас идет вокруг вопроса, следует ли предоставить действующему составу ВСП временное право на единоличное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей до формирования Службы дисциплинарных инспекторов, или следует сначала все же сформировать Службу дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить соответствующие выводы для членов ВСП относительно дисциплинарных жалоб на судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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