Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

Верховна Рада готується до того, аби ухвалити закон про відновлення розгляду скарг на суддів (законопроект 9261 рекомендовано до прийняття в цілому). Депутати навіть записали у назві проекту «негайне відновлення». Але під «негайно» законотворці розуміють те, що розгляд скарг відновиться після прийняття іншого закону, і якого саме за змістом – вони ще не визначилися.

Історія питання

Після ухвалення парламентською більшістю в 2021 році закону про реформування Вищої ради правосуддя остання, за задумом депутатів, втратила повноваження розглядати скарги на суддів. Повноваження попередньо вивчати скарги мали б передати Службі дисциплінарних інспекторів, але її так і створили. Тож весь масив нерозглянутих скарг від звичайних громадян, адвокатів протягом двох років лежить у ВРП. Наразі це близько 10 тисяч скарг.

Депутати через два роки взялися виправляти ситуацію і зареєстрували з цього приводу кілька проектів. Базовий законопроект 9261 передбачає тимчасову передачу функції розгляду скарг на суддів знов до Вищої ради правосуддя. Втім, цей проект не сподобався партнерам України з точки зору того, як у ньому була прописана процедура створення Служби дисциплінарних інспекторів. На думку партнерів, вирішальну участь у проведенні конкурсу до Служби мають брати міжнародні експерти.

Тож депутати взялися реєструвати законопроекти, які передбачають таку міжнародну участь. За липень зареєстровано три нових законопроекти 9483, 9483-1, 9483-2, де в авторах фігурують Денис Маслов, Іван Калаур, Павло Павліш.

Тим часом, щоб розділити між собою два процеси – створення Служби дисциплінарних інспекторів та відновлення розгляду скарг на суддів (доки ця Служба буде створюватися, а це нешвидкий процес), Комітет 21 липня вирішив рекомендувати до ухвалення в другому читанні законопроект 9261 (той самий, який спочатку не подобався партнерам).

Зокрема, до другого читання його перейменували. Тепер він називається не «щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», а «щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів».

Однак за фактом після прийняття цього закону негайно розгляд скарг не відновиться.

Так, у законопроекті 9261 після численних правок прописали, що «Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

Останнього закону наразі немає, а є три версії законопроектів з такою назвою (9483, 9483-1, 9483-2).

Отже, коли саме негайно відновиться розгляд скарг на суддів залежить від того, наскільки швидко ухвалять один з інших трьох законопроектів (або більше, якщо зареєструють ще).

При цьому автори пропонують встановити, що попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя за весь цей час до того моменту, як набере чинності закон 9261, здійснюється «в розумні строки, але не довше 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем».

Визначено й те, що дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються саме Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача). Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам.

Що передбачено правками до другого читання

Отже, після розгляду Комітетом законопроект 9261 набув дещо іншого вигляду.

А саме у Законі «Про Вищу раду правосуддя» частини другу статті 42, яка регулює дисциплінарне провадження, пропонується викласти в такій редакції:

«2. Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

(зараз частина 2 статті 42 передбачає, що дисциплінарне провадження розпочинається після отримання скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом – прим. ред.).

У ч. 3 ст. 42 передбачається, що дисциплінарне провадження включає

1) попередню перевірку дисциплінарної скарги і вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку та прийняття рішення про повернення дисциплінарної скарги, відкриття дисциплінарної справи або відмову в її відкритті;

2) підготовку дисциплінарної справи до розгляду, розгляд дисциплінарної справи та ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

3) розгляд скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності»

(зараз дисциплінарне провадження включає:

1) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті;

2) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності).

Також вносяться зміни до пунктів 2 і 3 частини першої статті 43, яка регулює попередню перевірку скарги.

А саме, передбачається, що Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя:

«2) за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, - повертає дисциплінарну скаргу скаржнику;

3) за наявності підстав, визначених пунктами 2, 3 і 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи».

(Наразі повернення передбачене також, якщо скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді. Але відповідно до проекту ці підстави (п. 2 і 3 ст. 44) тепер призводитимуть до передачі скарги на розгляд Дисциплінарної палати для залишення без розгляду або відкриття справи)

Надалі законопроект пропонує доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону про ВРП пунктами 23-6 – 23-10 такого змісту.

Установити, що днем початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя є день опублікування ВРП повідомлення про початок роботи служби у газеті «Голос України».

Установити, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Такий доповідач не бере участі в голосуванні Дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою не прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, з дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів передаються дисциплінарним інспекторам, визначеним автоматизованою системою розподілу справ.

Перебіг строку, визначеного пунктом 4 частини першої статті 43 цього Закону (30 днів), у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Дисциплінарною палатою прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача). Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам.

Попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів», здійснюється в розумні строки, але не довше 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ для її попередньої перевірки.

Також виключається пункт 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя». Цим пунктом було передбачено, що конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів оголошується після завершення оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Втім, хоча зазначений Закон, до якого пропонуються зміни, набрав чинності 5 серпня 2021 року, конкурс так і не був оголошений Вищою радою правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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