Кабмін планує спростити будівництво міні-ТЕЦ

Уряд готується прийняти постанову, яка спростить будівництво когенераційних установок під час введення воєнного стану.

Джерело фото: eurodiesel.com.ua

Кабінет міністрів планує ухвалили постанову, яка передбачає будівництво когенераційних установок під час воєнного стану. Так, встановлення міні-ТЕЦ буде максимально спрощене.

Згідно проекту постанови, який був опублікований на веб-сайті Федерації профспілок України для обговорення, буде дозволено встановлення когенераційних установок без необхідності виконання ряду звичайних процедур і документаційних формальностей.

Конкретно, протягом періоду введення воєнного стану, будівництво цих енергетичних об'єктів зможе відбуватися без необхідності відводити земельні ділянки, отримувати відповідні містобудівні дозволи, обмежень на забудову земель, а також експертних висновків щодо проектної документації та права на проведення будівельних робіт. Оцінка впливу на навколишнє середовище також буде виключена з процесу.

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