Дружина прем’єра Іспанії здала паспорт у будівлі суду у справі про корупцію
Дружина прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес передала свій паспорт до суду у зв’язку з початком судового розгляду у справі про корупцію проти неї. Про це повідомляє EFE.
За даними видання, Гомес особисто здала паспорт у приміщенні суду після того, як суддя ухвалив рішення про його вилучення як запобіжний захід одразу після відкриття судового провадження.
Розгляд справи стосується чотирьох інкримінованих злочинів, серед яких — корупція в бізнесі.
У суді Гомес також було офіційно повідомлено про початок судового процесу.
Суддя обґрунтував необхідність вилучення паспорта, на якому наполягала сторона обвинувачення, ризиком можливої втечі. Зокрема, у рішенні згадується ймовірність сприяння цьому з боку її охоронців, які є співробітниками Національної поліції Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Іспанський суд у справі про корупцію заборонив залишати країну Бегоньї Гомес.
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