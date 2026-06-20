Дружина прем’єра Іспанії постане перед судом у справі про корупцію: їй заборонили залишати країну

Суд зобов’язав Бегонью Гомес здати паспорт та двічі на місяць з’являтися до суду до винесення вироку.

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Іспанський суд постановив передати на розгляд суду присяжних справу щодо дружини прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегоньї Гомес у справі про корупцію та заборонив їй залишати країну. Відповідне судове рішення було оприлюднене 20 червня, пише Euronews.

Суддя Хуан Карлос Пейнадо зобов’язав Гомес здати свій паспорт і двічі на місяць з’являтися до суду до ухвалення вироку у справі.

У квітні Пейнадо офіційно висунув Гомес обвинувачення у розтраті коштів, торгівлі впливом, корупції у ділових відносинах та нецільовому використанні коштів.

Суд застосував ці запобіжні заходи як до Гомес, так і до Крістіни Альварес — радниці палацу Монклоа. У рішенні зазначено, що «всім прикордонним пунктам, цивільним і військовим аеропортам будуть надані відповідні вказівки», щоб забезпечити виконання заборони на виїзд Гомес з країни.

Третій обвинувачений у справі — підприємець Хуан Карлос Баррабес — не підпадає під ці обмеження.

За інформацією джерел, близьких до Гомес, вона оскаржуватиме запобіжні заходи. Одним із рішень, яке вона має намір оскаржити, є вилучення її паспорта.

Рішення суду ухвалене після попереднього слухання, яке відбулося цього тижня. Під час нього сторона обвинувачення вимагала передати справу на розгляд суду присяжних і запровадити обмеження для запобігання можливій втечі обвинувачених.

Гучний політичний і юридичний скандал

Водночас прокуратура та адвокати захисту просили закрити справу, стверджуючи, що наявних доказів недостатньо для висунення кримінальних обвинувачень.

У центрі розслідування перебуває створення та управління освітньою кафедрою в Мадридському університеті Комплутенсе, співкерівницею якої була Гомес, а також можливе використання державних ресурсів і особистих зв’язків для просування приватних інтересів.

Справу відкрили у квітні 2024 року для перевірки того, чи використовувала Гомес своє становище як дружина Санчеса для отримання особистої вигоди. І вона, і прем’єр-міністр ці звинувачення заперечують.

«Ця кафедра слугувала засобом приватного професійного розвитку особи, яка перебуває під слідством», — написав суддя, висуваючи обвинувачення Гомес.

Провадження супроводжується гострими політичними та юридичними суперечками. Обвинувачення наполягає, що доказів достатньо для передачі справи до суду, тоді як прокуратура та захист Гомес неодноразово ставили під сумнів хід розслідування та заявляли про порушення під час його проведення.

Справу було відкрито на підставі скарги антикорупційної організації, пов’язаної з ультраправими колами. Сам Санчес називає звинувачення на адресу дружини спробою правих сил підірвати його уряд.

Це одна з кількох корупційних справ, у які були втягнуті члени родини та колишні союзники соціалістичного лідера, що створює загрозу для його уряду меншості.

Попри зростання кількості корупційних скандалів, Санчес відкинув заклики опозиції піти у відставку та оголосити дострокові вибори.

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