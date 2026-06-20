Жена премьера Испании предстанет перед судом по делу о коррупции: ей запретили покидать страну

Суд обязал Бегонью Гомес сдать паспорт и дважды в месяц являться в суд до вынесения приговора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Испанский суд постановил передать на рассмотрение суда присяжных дело в отношении жены премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу о коррупции и запретил ей покидать страну. Соответствующее судебное решение было обнародовано 20 июня, пишет Euronews.

Судья Хуан Карлос Пейнадо обязал Гомес сдать свой паспорт и дважды в месяц являться в суд до вынесения приговора по делу.

В апреле Пейнадо официально предъявил Гомес обвинения в растрате средств, торговле влиянием, коррупции в деловых отношениях и нецелевом использовании средств.

Суд применил эти меры пресечения как к Гомес, так и к Кристине Альварес — советнице дворца Монклоа. В решении указано, что «всем пограничным пунктам, гражданским и военным аэропортам будут даны соответствующие указания», чтобы обеспечить исполнение запрета на выезд Гомес из страны.

Третий обвиняемый по делу — предприниматель Хуан Карлос Баррабес — не подпадает под эти ограничения.

По информации источников, близких к Гомес, она намерена обжаловать меры пресечения. Одним из решений, которое она собирается оспорить, является изъятие ее паспорта.

Решение суда принято после предварительного слушания, состоявшегося на этой неделе. Во время него сторона обвинения потребовала передать дело на рассмотрение суда присяжных и ввести ограничения для предотвращения возможного побега обвиняемых.

Громкий политический и юридический скандал

В то же время прокуратура и адвокаты защиты просили закрыть дело, утверждая, что имеющихся доказательств недостаточно для предъявления уголовных обвинений.

В центре расследования находится создание и управление образовательной кафедрой в Мадридском университете Комплутенсе, сопредседателем которой была Гомес, а также возможное использование государственных ресурсов и личных связей для продвижения частных интересов.

Дело было открыто в апреле 2024 года для проверки того, использовала ли Гомес свое положение жены Санчеса для получения личной выгоды. И она, и премьер-министр эти обвинения отрицают.

«Эта кафедра служила средством частного профессионального развития лица, находящегося под следствием», — написал судья, предъявляя обвинения Гомес.

Производство сопровождается острыми политическими и юридическими спорами. Обвинение настаивает, что доказательств достаточно для передачи дела в суд, тогда как прокуратура и защита Гомес неоднократно ставили под сомнение ход расследования и заявляли о нарушениях при его проведении.

Дело было открыто на основании жалобы антикоррупционной организации, связанной с ультраправыми кругами. Сам Санчес называет обвинения в адрес жены попыткой правых сил подорвать его правительство.

Это одно из нескольких коррупционных дел, в которые были вовлечены члены семьи и бывшие союзники социалистического лидера, что создает угрозу для его правительства меньшинства.

Несмотря на рост количества коррупционных скандалов, Санчес отверг призывы оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.