Супруга премьер-министра Испании сдала паспорт в здании суда по делу о коррупции

Бегонья Гомес передала документ после того, как суд постановил изъять его в качестве меры пресечения в рамках дела о четырёх инкриминируемых правонарушениях, в том числе о коррупции в сфере бизнеса.

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Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес сдала свой паспорт в суд в связи с началом судебного разбирательства по делу о коррупции против неё. Об этом сообщает EFE.

По данным издания, Гомес лично сдала паспорт в здании суда после того, как судья вынес решение о его изъятии в качестве меры пресечения сразу после открытия судебного разбирательства.

Рассмотрение дела касается четырех инкриминируемых преступлений, среди которых — коррупция в бизнесе.

В суде Гомес также было официально сообщено о начале судебного процесса.

Судья обосновал необходимость изъятия паспорта, на котором настаивала сторона обвинения, риском возможного побега. В частности, в решении упоминается вероятность содействия этому со стороны её охранников, являющихся сотрудниками Национальной полиции Испании.

Ранее сообщалось, что испанский суд по делу о коррупции запретил Бегонье Гомес покидать страну.

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