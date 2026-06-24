На Рівненщині чоловік побив палицею собаку на ланцюгу – поліція оштрафувала його на 3400 гривень

На чоловіка винесли постанову за жорстоке поводження з тваринами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рокитнівській громаді Рівненської області поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка, який побив собаку дерев’яною палицею.

Як повідомили в поліції, про інцидент правоохоронцям стало відомо 22 червня під час моніторингу соціальних мереж. В одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, на якому чоловік б’є деревʼяною палицею собаку, що перебувала на ланцюгу.

Після виявлення запису поліцейські зареєстрували подію в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень та розпочали перевірку.

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 28-річний житель села Вежиця. За його словами, напередодні він проходив повз домоволодіння знайомих і нібито злякався собаки, яка намагалася його вкусити. Через це чоловік вирішив «провчити» тварину.

Собаку оглянув ветеринарний лікар. За результатами обстеження тілесних ушкоджень у тварини не виявили, заявили у поліції.

На чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами). Йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень.

У коментарях під дописом поліції користувачі вимагають збільшити штрафи за жорстоке поводження з тваринами та сумніваються, що у собаки не виявили травм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.