Володимир Зеленський змінив начальника Заводської селищної військової адміністрації на Миколаївщині

В Заводській селищній військовій адміністрації провели кадрові зміни.

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Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про кадрові зміни в Заводській селищній військовій адміністрації Миколаївського району Миколаївської області.

Відповідно до розпорядження 68/2026-рп, глава держави 23 червня звільнив Максима Коровая з посади начальника військової адміністрації.

Іншим розпорядженням 69/2026-рп Президент призначив на його місце Романа Возняка.

Обидва розпорядження набрали чинності з дня їх опублікування.

Крім того, Володимир Зеленський підписав розпорядження про кадрові зміни в Бердичівській районній державній адміністрації Житомирської області.

Також Володимир Зеленський утворив Воздвижівську сільську військову адміністрацію на Запоріжжі і призначив її начальником Валерія Денисенка.

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