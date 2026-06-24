Олександр Хомич змінив на посаді голови Бердичівської РДА Людмилу Димидюк

Людмилу Димидюк звільнили з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про кадрові зміни в Бердичівській районній державній адміністрації Житомирської області.

Відповідно до розпорядження №66/2026-рп від 23 червня 2026 року, глава держави звільнив Людмилу Димидюк з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

Іншим розпорядженням №67/2026-рп Президент призначив Олександра Хомича новим головою Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.

Обидва документи датовані 23 червня та набрали чинності з дня підписання.

Також Володимир Зеленський утворив Воздвижівську сільську військову адміністрацію на Запоріжжі і призначив її начальником Валерія Денисенка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.