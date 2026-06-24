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Александр Хомич сменил на должности главы Бердичевской РГА Людмилу Дымидюк

08:55, 24 июня 2026
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Людмилу Дымидюк уволили с должности главы Бердичевской районной государственной администрации согласно поданному ею заявлению.
Александр Хомич сменил на должности главы Бердичевской РГА Людмилу Дымидюк
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о кадровых изменениях в Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.

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В соответствии с распоряжением №66/2026-рп от 23 июня 2026 года, глава государства уволил Людмилу Дымидюк с должности главы Бердичевской районной государственной администрации согласно поданному ею заявлению.

Другим распоряжением №67/2026-рп Президент назначил Александра Хомича новым главой Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области.

Оба документа датированы 23 июня и вступили в силу со дня подписания.

Также Владимир Зеленский образовал Воздвиженскую сельскую военную администрацию в Запорожской области и назначил её начальником Валерия Денисенко.

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