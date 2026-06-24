Владимир Зеленский образовал Воздвиженскую сельскую военную администрацию в Запорожской области

Создана Воздвиженская сельская военная администрация.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 503/2026 об образовании Воздвиженской сельской военной администрации Пологовского района Запорожской области.

Согласно документу, создана Воздвиженская сельская военная администрация.

Также указом поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной государственной администрации осуществить все необходимые мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации в соответствии с требованиями законодательства.

Валерий Денисенко был назначен начальником этой администрации.

Указ вступал в силу.

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