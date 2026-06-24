Владимир Зеленский образовал Воздвиженскую сельскую военную администрацию в Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 503/2026 об образовании Воздвиженской сельской военной администрации Пологовского района Запорожской области.
Согласно документу, создана Воздвиженская сельская военная администрация.
Также указом поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Запорожской областной государственной администрации осуществить все необходимые мероприятия, связанные с образованием новой военной администрации в соответствии с требованиями законодательства.
Валерий Денисенко был назначен начальником этой администрации.
Указ вступал в силу.
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