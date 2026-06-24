Аренда здания дает право пользоваться землей: Верховный Суд в споре относительно лицензии на АЗС

Верховный Суд указал на ошибки судов в споре относительно документов для получения лицензии на торговлю топливом.

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Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении споров относительно выдачи лицензий на розничную торговлю топливом суды должны устанавливать фактические характеристики автозаправочного объекта, а не ограничиваться формальной оценкой представленных документов.

В частности, если речь идет о контейнерной или модульной АЗС, установка которой не требует выполнения строительных работ и устройства фундамента, документы о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта могут отсутствовать с учетом особенностей такого объекта.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении по делу №120/16870/24.

Обстоятельства дела

Предприятие обратилось в налоговый орган с заявлением о получении лицензии на право розничной торговли топливом.

К заявлению был приложен пакет документов, в частности разрешительные документы на эксплуатацию оборудования, документы относительно земельного участка и договор аренды нежилого здания. Однако налоговый орган отказал в выдаче лицензии.

Основаниями для отказа стали выводы о том, что представленный акт ввода в эксплуатацию заправочного оборудования не соответствует требованиям законодательства, а также о непредоставлении надлежащих документов, подтверждающих право пользования имуществом и объектами, указанными в разрешении на эксплуатацию.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию контролирующего органа и отказали в удовлетворении иска, посчитав, что заявитель не подал всех документов, предусмотренных законодательством для получения лицензии.

Доводы истца

Предприятие утверждало, что использует контейнерную или модульную АЗС, установка которой не является строительством в понимании градостроительного законодательства.

По его мнению, в таком случае не возникает обязанности по принятию объекта в эксплуатацию и получению соответствующих документов, которые выдаются в отношении законченных строительством объектов.

Также истец настаивал, что договор аренды здания подтверждает право пользования земельным участком, необходимым для осуществления деятельности.

Выводы Верховного Суда

Кассационный административный суд напомнил свою правовую позицию, изложенную ранее в деле №640/27953/21.

Верховный Суд отметил, что установка АЗС, которая является целостным заводским изделием и для монтажа которой не требуется выполнять строительные работы или устраивать фундамент, не считается строительством. Соответственно, в отношении такого объекта не возникает обязанности получать документы о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Суд подчеркнул, что в случае отказа в выдаче лицензии из-за непредставления документов, которые по своей правовой природе не могут быть получены в отношении соответствующего объекта, фактически создается требование о представлении документов, не предусмотренных законом.

В то же время Верховный Суд отметил, что предыдущие инстанции не установили ключевое для разрешения спора обстоятельство — является ли заправочный пункт целостным заводским изделием либо модульной АЗС, установка которой не требует строительных работ. Именно от этого зависит решение вопроса о необходимости представления документов относительно ввода объекта в эксплуатацию.

Относительно права пользования земельным участком

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на положения статьи 796 Гражданского кодекса Украины.

Суд указал, что вместе с передачей в аренду здания или сооружения арендатору предоставляется и право пользования земельным участком, на котором расположен соответствующий объект, а также прилегающим земельным участком в объеме, необходимом для достижения цели аренды.

При этом Верховный Суд признал ошибочным вывод судов предыдущих инстанций о том, что право пользования земельным участком должно подтверждаться исключительно через аренду самого объекта розничной торговли топливом. Суд подчеркнул, что закон требует представления документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком, однако не устанавливает такой способ подтверждения как единственно возможный.

Почему Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций

Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неполно исследовали обстоятельства дела.

В частности, они не установили технический статус заправочного пункта и не дали надлежащей оценки документам, которые могли иметь значение для решения вопроса о том, является ли объект модульной АЗС либо целостным заводским изделием.

Кроме того, суды фактически отказались исследовать часть доказательств лишь по той причине, что они не представлялись в орган лицензирования вместе с заявлением о получении лицензии. По убеждению Верховного Суда, такой подход не обеспечил полного и всестороннего выяснения обстоятельств спора.

Решение суда

Кассационный административный суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Винницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В то же время Верховный Суд не разрешал спор по существу и не оценивал окончательно законность отказа в выдаче лицензии. Суд лишь констатировал, что предыдущие инстанции неполно установили фактические обстоятельства дела, без выяснения которых невозможно принять законное и обоснованное решение.

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